Переговоры по бою Усика остановлены, – промоутер

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры по бою между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО) временно приостановлены.

По словам Уоррена, судьба украинца решится после появления какой-либо конкретики по поединку между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа

"Переговоры по бою Усик – Джойс поставлены на паузу. Мы ждем решения по бою Фьюри - Джошуа. Если бой не состоится, то Усик вернется в статус обязательного претендента для Джошуа. У нас есть план и для Джойса. Он серебряный призер Олимпиады, но его ограбили, он должен был стать олимпийским чемпионом. Он выиграл все свои бои, провел отличный поединок против Дюбуа", – заявил Уоррен в эфире Youtube-канала Frank Warren's Queensberry Promotions, перевод которого приводит meta.ua.

Ранее Усик заявил, что не хочет торопиться с подписанием боя с Джойсом, так как в этом случае он потеряет первое место в рейтинге WBO и лишится возможности встретиться на ринге с Энтони Джошуа.

Свой крайний бой Усик провел 1 ноября, победив Дерека Чисору и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.

Напомним, что 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Из-за того, что Усик является обязательным претендентом на поединок с Джошуа за титул WBO, он должен был провести встречу с Джо Джойсом за пояс временного чемпиона WBO.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что ни его клиент, ни Тайсон Фьюри не будут драться с украинцем в случае его победы над Джойсом в поединке за временный титул WBO.