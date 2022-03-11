'Отвалите от нас!' Жена Усика указала россиянам путь из Украины

Супруга украинского чемпиона мира Александра Усика Екатерина в очередной раз призвала русских "освободителей" убраться с территории нашей страны. Девушка отметила, что украинцы не хотят иметь дело с Российской Федерацией, а тем более быть ее частью.

Об этом Екатерина Усик написала в Stories на своей странице в социальной сети Instagram. Она также подчеркнула, что не верит словам схваченных российских военных о раскаяниях в своих действиях во время вторжения в Украину, в частности, убийствах мирных жителей.

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"Что же вы творите! Когда это все закончится! Не хотим мы России! Не хотим. Уходите в своей стране порядки наводить! Отвалите от нас. Они все (пленные российские военные – ред.) делают виноватый вид. Я им не верю!" – заявила Екатерина Усик.

Ранее супруга Александра Усика разоблачила подлость России, отметив, что власти этой страны всегда провоцировали войны и теракты, в том числе и на территории РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Екатерина Усик жестко высказалась в адрес российского правительства и министра иностранных дел Сергея Лаврова, цинично заявившего после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой о том, что РФ якобы не нападала на нашу страну.

До этого супруга чемпиона супертяжелого веса обратилась к российскому боксеру Александру Поветкину, назвав его трусом.