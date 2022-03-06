'Дело рук самой России': жена Усика разоблачила подлость РФ

Супруга украинского боксера Александра Усика Екатерина назвала Россию главным провокатором и инициатором многих войн и террористических актов. При этом, по мнению девушки, это касается и подобных действий против человечества на территории самой РФ.

Об этом Екатерина написала в Instagram-stories на своей странице в социальной сети. Она выразила уверенность в том, что Украина обязательно победит в войне против российских оккупантов, после чего на планете восстановится мира.

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"Провела аналогию и увидела одно сходство: что все войны и теракты, в том числе в России, – дело рук самой России. Это только мое мнение. Надеюсь, когда все закончится, наступит мир над всем миром. Могут быть опечатки в словах, но это сути не меняет. Украина – непобедима! Сильная! Волевая!" – написала Екатерина Усик.

Она также добавила слова поддержки в адрес всей страны: "Украина, мы верим в тебя. Мы верим, что ты победишь, знаем, что ты победишь. Мы знаем, что у нас большое будущее, что у нас есть будущее, есть будущее у наших детей".

Как сообщал OBOZREVATEL, Екатерина Усик жестко высказалась в адрес российского экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Поветкина. Кроме того, она обвинила в трусости жителей оккупированного Крыма.