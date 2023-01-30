Отец Усика воевал в Афганистане: боксер рассказал о его кошмарах и головных болях

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) вспомнил, как тяжело было его отцу после участия в войне в Афганистане. После возвращения домой у Александра Анатольевича были проблемы со здоровьем.

Видео дня

В разговоре с AFP Александр рассказал, что в составе советских войск его отец принимал участие в войне в Афганистане, которая длилась с 1979-го по 1989 год. В боях на чужой земле Усик-старший был дважды ранен. И все эти страшные события оставили на нем свой отпечаток.

"Я видел последствия этого послевоенного состояния и того, что с ним случилось. У него часто болела голова и было очень высокое кровяное давление. Я помню, что до последнего ему снились кошмары, в которых он называл имена своих убитых товарищей", – вспомнил Усик.

Отец никогда не рассказывал Усику подробностей о той войне, но его послание к сыну было ясным.

"Он сказал, что бесчеловечные вещи, которые происходят на войне, ужасны и, не дай Бог, чтобы это случилось, например, с тобой, чтобы ты либо пошел на войну, либо увидел ее", – отметил боксер.

Когда в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России, Усик решил немедленно взяться за оружие, даже вступил в территориальную оборону Киевской области. Однако вскоре его отговорили от участия в боевых действиях, так как в ринге он может быть гораздо полезнее.

"Ребята из ВСУ убедили меня, что нужно готовиться к бою с Джошуа и бороться, чтобы помочь своей стране на международной арене, говорить об этом и открыть Украине возможности для ее дальнейшего восстановления", – вспомнил Александр.

Усик был очень тронут во время посещением госпиталя, где лечат раненых бойцов. Он встречался с ними перед реваншем с британцем Энтони Джошуа в Саудовской Аравии в августе 2022-го.

"Ну, это было трогательно, потому что некоторые ребята сказали мне: "Александр, ты должен пойти, подготовиться и вернуться с победой". Эти солдаты, которые сражаются с первого дня, приехали в Саудовскую Аравию и поддержали меня. У некоторых ребят не было конечностей, и когда я встретил их накануне боя, то почувствовал, что часть украинской армии со мной", – рассказал Усик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Усик восстанавливает дом в Ирпене, где его друга-боксера убили оккупанты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!