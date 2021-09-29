Отец Фьюри нашел виновных в поражении Джошуа от Усика

Отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон обвинил тренеров Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в поражении от Александра Усика (19-0, 13 КО). По его словам, британский боксер избрал неправильную тактику на бой и не использовал свои сильные качества.

Фьюри назвал украинца крайне необычным соперником и этим объяснил сложности, которые возникли у ЭйДжея. Джон считает, что Джошуа нужно было взять на заметку стратегию Дерека Чисоры, который также дрался с нашим соотечественником.

"Послушайте, Усик – очень необычный соперник. Очевидно, что Джошуа еще никогда с таким не встречался. Энтони нужно было использовать тактику Чисоры, поскольку тому удалось выступить лучше. Мне кажется, что ЭйДжей не пользовался своим преимуществом в весе, не бил с достаточной силой. Он не прессинговал украинца и позволил ему почувствовать себя комфортно в ринге", – цитирует слова Джона Фьюри издание talkSPORT.

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Отец Цыганского короля добавил, что Усик чувствовал себя комфортно на протяжении всего противостояния, поэтому для победы тренерам Джошуа нужно было что-то изменить.

"Когда твой план не работает, нужно, чтобы люди в твоем углу внесли необходимые изменения. В восьмом раунде они повторяли: "Будь умным, используй джеб". Это не помогало, потому что он дрался с настоящим мастером техники и играл по правилам Усика с самого начала поединка. Они даже не попытались поменять что-либо. Поражение – вина его угла", – заявил Джон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик победил Джошуа единогласным решением судей, несмотря на то, что нанес меньше ударов, чем соперник.

После этого промоутер Фьюри Боб Арум призвал Энтони отказаться от немедленного реванша и дать провести возможность провести бой за титул абсолютного чемпиона мира.