Ломаченко – Накатани: нокдаун, нокаут и видео всех лучших моментов боя

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) легко разобрался с представителем Японии Масайоши Накатани (19-2, 13 КО). Поединок в отельном комплексе Virgin Hotels в Лас-Вегасе стал первым для украинца за последние 8 месяцев.

Встреча прошла "в одну калитку". Наш соотечественник уверенно доминировал в поединке, работая на контратаках и демонстрируя невероятную реакцию. Японец никак не успевал за украинцем, периодически пропуская точные удары в голову.

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Развязка наступила в 9-м раунде. После массированной атаки судья принял решение остановить бой, чем с большой вероятностью спас здоровья Накатани. Японец уже практически не защищался.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Ломаченко – Накатани завершилась в 9-м раунде техническим нокаутом от украинского спортсмена.