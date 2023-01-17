Оплакивает весь город: в Днепре прощаются с тренером по боксу, погибшим во время ракетного удара оккупантов. Фото

В Днепре во вторник, 17 января проходит церемония прощания с заслуженным тренером по боксу Михаилом Кореновским. 39-летний спортсмен стал жертвой ракетного удара по Днепру, который российские оккупанты нанесли 14 января.

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Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Днепр сейчас: новости". Траурные мероприятия проходят сегодня в игровом зале Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта. Провести в последний путь Кореновского пришли сотни жителей города, коллеги, ученики, друзья заслуженного тренера.

Специалист воспитал немало представителей единоборств, среди которых – единственная украинка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Мария Мороз.

Жена главного тренера сборной Днепропетровской области Ольга Кореновская незадолго до ракетного удара россиян по жилому дому вместе с двумя дочерями вышла погулять на улицу. Михаил, вернувшийся с соревнований, должен был присоединиться к своей семье, но не успел покинуть здание до попадания снаряда.

"Еще вчера вместо этой дыры была моя квартира, в которой я с семьей прожила девять лет. На момент взрыва я с детьми гуляла на бульваре Славы, а муж после соревнований приехал домой, покушал и должен был выйти к нам", – написала Ольга в своем Instagram.

Напомним, по состоянию на 11:00 17 января известно о 44 погибших в результате ракетного удара россиян по жилому дому в Днепре на Набережной Победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский тренер по хортингу Юрий Васецкий вытащил из развалин дома в Днепре 10-летнего мальчика.

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