Перед взрывом в Днепре вышли гулять и ждали папу: погибший тренер отказался от карьеры боксера из-за аварии и писал стихи

Жены и дочерей погибшего в Днепре украинского тренера по боксу Михаила Кореновского не оказалось дома по счастливой случайности. Они выжили и до последнего надеялись, что их родной человек таже успел уйти. Также оказалось, что Кореновский был тренером по боксу единственной украинки в UFC Марины Мороз, которая сейчас живет и выступает в США.

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Жена главного тренера сборной Днепропетровской области Ольга Кореновская незадолго до ракетного удара россиян по жилому дому в Днепре 14 января вместе с двумя дочерями вышла погулять на улицу. Михаил должен был присоединиться к своей семье после возвращения с соревнований.

"Еще вчера вместо этой дырки была моя квартира, в которой я с семьей прожила 9 лет. На момент взрыва я с детьми гуляла на бульваре Славы, а муж после соревнований приехал домой, покушал и должен был выйти к нам", – написала Ольга в своем Instagram.

Жена Кореновского, которая сама работает тренером в фитнес-клубе, до последнего надеялась, что Михаил все-таки успел выйти из квартиры до прилета российской ракеты. Однако 15 января спасатели достали тело спортсмена и наставника из-под завалов.

Друзья и родные Михаила долго не могли поверить, что его больше нет. Тренер из Одессы Александр Коденчук признался, что они жили с Кореновским в разных городах, но в одном мире, общались редко, но плодотворно.

"Он открывался не каждому, но внутри очень добр, уважителен, с ощущением силы и целеустремленности. Был строг и в то же время сентиментален, мы шли какой-то херсонской улочкой и он читал собственные стихи, которые вполне могли быть напечатаны в каком-то сборнике – это я еще старыми критериями, ну вы понимаете", – рассказал Александр.

"Миша создал сам себя с нуля с минусовыми возможностями, был весьма разносторонним и для достижения результата пользовался богатым инструментарием. Про таких, как он, можно сказать: сын земли. В пятницу прислал весточку, а в субботу вся страна узнала о Днепропетровской трагедии", – добавил Коденчук.

Начальник управления физической культуры и спорта Одесского горсовета Руслан Пуздрач рассказал, что знал Михаила с детства. Он был классным спортсменом и классным парнем. Подавал большие надежды в ринге, но реализовать свой потенциал помешала авария.

"Я хорошо помню его, как яркого боксера с сумасшедшим потенциалом. К сожалению, авария не позволила раскрыть весь потенциал как спортсмена, но с торицей реализоваться как тренеру. Светлая память Мише!", – написал Пуздрач.

Друг Кореновского Михаил Мешков рассказал, что искал Мишу целый день после ракетного удара.

"И я слушал Мишины стихи. Искал Мишу, сегодня целый день ему писал и отправлял голосовые сообщения. Поздравляли друг друга на Новый год и Рождество. Я ему написал недавно, и он прочитал, я уверен. Дорогой мой друг, я тебя буду искать до конца своей жизни!", – написал разбитый Мешков.

"Твоя харизма, энергетика человека мне сразу пришлись по душе. Хоть с первых дней мы с тобой и поссорились. А потом я только наслаждаться нашей дружбой и общением", – добавил друг Михаила.

Оказалось, что Михаил Кореновский был одним из первых тренеров по боксу известного бойца смешанных единоборств Марины Мороз. Единственная украинка в UFC также отреагировала на гибель своего наставника.

"Не могу поверить в это. Я выиграла свой первый чемпионат Украины по боксу под его руководством", – написала в Instagram Марина Мороз.

В целом, за свою тренерскую карьеру Кореновский воспитал немало боксеров. Не все стали звездами мировой величины, но все ученики очень благодарны своему наставнику за уроки, которые пригодились им в жизни.

"Я хочу поблагодарить тебя за дружбу, за те 18 лет, которые мы дружили. Ты был моим тренером и другом. Ты тренировал меня 18 лет назад, а потом тренировал моих детей, ты помогал тренировать нашу молодежь, давал наставления и поддерживал нас во всем! Случилось большое горе для нас, для друзей и всей боксерской общины. Ты воспитал большое количество детей и делал их чемпионами. Мы все время будем тебе благодарны! И будем поддерживать твою семью, как ты нас", – написал на страничке в Facebook друг Михаила из боксерского клуба "Fight Stuff.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре перед ракетным ударом задерживали подростков, которые фотографировали ТЭС и звонили в Россию.

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