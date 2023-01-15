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В результате ракетного удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
6,1 т.
В результате ракетного удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу

В результате ракетного удара по Днепру погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский, сообщает Федерация бокса Украины. Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.

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В результате ракетного удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу

OBOZREVATEL и ФБУ предлагает каждому небезразличному помочь семье тренера. Реквизиты карточки жены погибшего Ольгы Кореновской:

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В результате ракетного удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу

Напомним, 14 января, российская ракета попала в многоэтажку в Днепре. Два подъезда были полностью разрушены. По состоянию на момент публикации новости известно о гибели 25 человек. Судьба еще 43 неизвестна.

В результате ракетного удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу

Российские пропагандисты взялись оправдывать кровавый теракт РФ, заявив, что причиной трагедии вроде бы стала украинская ракета ПВО. Этот же тезис, практически дословно, повторил и советник ОПУ Алексей Арестович, что вызвало шквал критики в его адрес.

В результате ракетного удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу

Тем временем в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что оккупанты ударили по Днепру ракетой Х-22, которую называют "убийцей авианосцев".

Запущена она была из района Курской области. В настоящее время у Вооруженных сил Украины нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет.

Место обвала с высоты

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