В результате ракетного удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу

В результате ракетного удара по Днепру погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский, сообщает Федерация бокса Украины. Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.

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Напомним, 14 января, российская ракета попала в многоэтажку в Днепре. Два подъезда были полностью разрушены. По состоянию на момент публикации новости известно о гибели 25 человек. Судьба еще 43 неизвестна.

Российские пропагандисты взялись оправдывать кровавый теракт РФ, заявив, что причиной трагедии вроде бы стала украинская ракета ПВО. Этот же тезис, практически дословно, повторил и советник ОПУ Алексей Арестович, что вызвало шквал критики в его адрес.

Тем временем в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что оккупанты ударили по Днепру ракетой Х-22, которую называют "убийцей авианосцев".

Запущена она была из района Курской области. В настоящее время у Вооруженных сил Украины нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет.

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