10-летнего мальчика вытащил из-под завалов в Днепре проходивший мимо тренер, пока его мама дежурила в детской больнице

Тренер по хортингу Юрий Васецкий вытащил из развалин дома в Днепре 10-летнего мальчика. Во время ракетного удара России 14 января наставник находился недалеко от места трагедии и успел спасти Ростислава, который на тот момент был один в квартире.

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В комментарии телеканалу "Киев" Васецкий рассказал, что самого момента прилета по жилому дому он не видел. Но находился метрах в 200 от того места, куда попала ракета, и вспомнил о своем ученике, который жил в пострадавшей 9-этажке.

"Мы не видели, как прилетела ракета, мы уже услышали взрыв. В Днепре жилой массив "Победа" – это спальный район. Здесь нет никаких объектов инфраструктуры или военных объектов, это только спальный район. В этом массиве есть только школы, сады и дома, где живут дети", – сообщил Юрий.

По словам тренера и ему, и Ростиславу повезло, что Васецкий находился в 200 метрах от места этого страшного события.

"Поскольку это спальный район, то мы четко понимаем, кто где живет. Зная, что мама моего воспитанника работает реаниматологом в детской больнице и воспитывает сына одна, я мгновенно среагировал. Позвонил Надежде, она сказала, что работает, а дома находится один Ростислав", – вспомнил Юрий.

"Зная где они живут и приблизительное расположение квартиры, с помощью других людей – один я бы ничего не сделал – мы поднялись на 3-й этаж и спустили Ростислава вниз", – подытожил тренер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жена и дети погибшего в Днепре тренера по боксу перед взрывом вышли гулять и ждали папу, который вернулся после соревнований и должен был к ним присоединиться.

Как рассказали друзья и близкие, погибший наставник отказался от карьеры боксера из-за аварии, но был очень талантливым тренером, а в свободное время писал стихи.

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