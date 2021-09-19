"Он окажется в нокауте": Хэй назвал главную ошибку Усика перед боем с Джошуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй считает, что непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) допустил ошибку, решив набрать массу перед чемпионским поединком против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Хэй не видит факторов, за счет которых Усик может победить обладателя поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе.

По мнению Дэвида, он всегда думал, что лучшие атрибуты крымчанина, это скорость ног и ловкость.

"Но, глядя на его тренировки, кажется, что он раскачался, набрал много массы. Он не выглядит так, как раньше", – заявил Дэвид Хэй в интервью Youtube-каналу Behind The Gloves, текст которого приводит fightnews.info.

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Хэй уверен, что в супертяжеловесах можно быть эффективным и без сотни килограммов.

"Ты должен быть способным избегать ударов, вместо того чтобы пытаться сделать свои попадания более тяжелыми. И я чувствую, что в этом Усик потерпит неудачу".

Хэй указал на то, что Усик не обладал высокой эффективностью нокаутов с одного удара в первом тяжелом весе.

"Попытка раскачаться, чтобы усилить удар в супертяжелом вес, только замедлит его и сделает более легкой мишенью".

Британский боксер предвидит, что в итоге украинский боец будет нокаутирован, и Джошуа сделает это по-настоящему ярко, полностью высечет его.

Напомним, что чемпионский бой Александра Укиска против британца Энтони Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

Промоутер нашего соотечественника Александр Красюк рассказал о редком пункте, который был включен в контракт на поединок.

Отметим, что уже стало известно, какие телеканалы покажут поединок Усик – Джошуа. Также появились котировки на победителя этого противостояния.