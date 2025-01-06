Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Руслан Чагаев эпично высказался о своем экс-сопернике, а ныне депутате Государственной думы Николае Валуеве. Узбекский экс-спортсмен вспомнил историю о том, как россиянин в 2009 году в последний момент отказался от проведения реванша.

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Об этом Чагаев рассказал в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Владимира Ялымова". По словам Руслана, после взвешивания накануне поединка сторона Валуева сорвала поединок, сославшись на анализы соперника, которые выявили у того гепатит.

"Я готовился к реваншу с Валуевым. Но он слился очень технично, заявив, что не хочет боксировать из-за того, что у меня есть в организме антиген гепатита "Б". Для понимания всей картины, когда мы с ним впервые встретились на ринге, то мои анализы были идентичными и он знал об этом, и у него проблем не было. После взвешивания я лег отдыхать. Но позже мне мой тренер сказал, что сторона Валуева не хочет проводить бой, потому что я могу заразить их. Я сказал: "Он что, дебил? Он же до этого согласен был", – заявил Чагаев.

Интересно, что из-за этого вскоре узбекский спортсмен вышел на поединок против легендарного Владимира Кличко, которому проиграл на отказе после девятого раунда.

Как сообщал OBOZ.UA, Николай Валуев отметился отборными бредом о том, что россияне должны молиться на свою армию и ядерное оружие, а в мире только и мечтают об уничтожении страны-агрессорки.

Он также набросился с оскорблениями на Украину и обвинил ее в нарушении международных правила из-за сопротивления российской агрессии.

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