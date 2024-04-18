'Ниже плинтуса': Валуев вызверился на Пугачеву и Галкина, которого обозвал клоуном, из-за поддержки Украины

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев набросился с оскорблениями на певицу Аллу Пугачеву и шоумена Максима Галкина за их поддержку Украины в преступной войне, которую развязала их страна. Депутат Государственной думы сделал вид, что концерты его соотечественников никто не запрещал на территории РФ.

Об этом Валуев заявил в комментарии порталу Sport24, комментируя призывы Z-фанатиков присвоить Пугачевой статус иностранного агента. Соучастник военных преступлений России против Украины обозвал Галкина клоуном и обвинил певицу в том, что она сама виновата в невозможности выступать в родной стране.

"Выдавать статус иноагента Пугачевой или нет, решать не мне – все должно быть по закону. Ее в России никто не запрещал. Разве кто-то запрещает ее концерты? Примадонна сама себя уронила ниже плинтуса. Пускай она и дальше живет со своим мужем-клоуном и с этим осознанием!" – сказал Валуев.

15 апреля Пугачевой исполнилось 75 лет. OBOZ.UA показал, как сейчас выглядит легендарная артистка. Также наш сайт проследил, как Пугачева доказывала свою антивоенную позицию.

Как сообщал OBOZ.UA, Николай Валуев в грубой форме ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону, который выступил с идеей об олимпийском перемирии.

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