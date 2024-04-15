Как выглядит Алла Пугачева в 75 лет: Максим Галкин показал свежее фото жены и очаровал сеть

Российский шоумен-"иноагент" Максим Галкин поздравил свою любимую, эстрадную певицу Аллу Пугачеву с Днем рождения и опубликовал ее свежую фотографию. Мужчина решил не быть многословным, но в четыре слова сумел вложить всю свою любовь к избраннице, с которой в браке уже 12 лет.

"Любимая, с твоим днем!" – подписал на русском языке Галкин опубликованную в Instagram фотографию с примадонной. Вместе с кучей искренних пожеланий выступили поклонники супругов, среди которых оказалось немало украинцев. Даже певица Светлана Лобода, распространяющая русскоязычную культуру, поздравила с праздником.

На фото Алла Пугачева в оливковой кепке с нежным макияжем. В свои 75 лет певица, несмотря на косметику на лице, выглядит "свежой". Глаза она выделила смоки-айз макияжем, а для губ выбрала пудровую матовую помаду.

Поклонники звездной пары поздравили примадонну с праздником и очаровались что ее внешностью, что политической позицией, ведь пара с началом полномасштабного вторжения в Украину выехала из России в Израиль и ведет антивоенную кампанию:

Какое счастье, что твои кумиры оказываются порядочными (не продажными) людьми.

Желаю Алле Борисовне пережить еще одного мелкого политического деятеля.

Красотка Наша! Любим вас очень!

Как хороши! Песни ваши до сих пор пою.

Удивительный, потрясающий человек! Есть на кого равняться!

Кроме фото в ленте, Максим Галкин перепощивает в InstaStories поздравление с Днем рождения Пугачевой, иногда от себя комментируя публикации.

Сама же примадонна ничего не выкладывала в Instagram, а в последнее время почти не генерирует контент. Неизвестно, возможно, причиной для этого стал "бунт" россиян относительно признания Пугачевой "иностранным агентом" из-за ее, хоть и несколько скрытой, антивоенной кампании. Артистка не делает громких заявлений, хотя даже ее лаконичные завуалированные высказывания привлекают немало внимания.

Еще в сентябре 2022 года Пугачева обратилась в Минюст РФ с просьбой отнести ее к когорте "иноагентов", процедуру чего начали только в марте 2024 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что артистка публично ответила 3-летней украинской блогерше Надюше, когда та поблагодарила звездных супругов за проукраинскую позицию. Девочка решила дополнить свое видеообращение украиноязычной версией самой хитовой песни Пугачевой "Миллион алых роз".

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