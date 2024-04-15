Как выглядит Алла Пугачева в 75 лет: Максим Галкин показал свежее фото жены и очаровал сеть
Российский шоумен-"иноагент" Максим Галкин поздравил свою любимую, эстрадную певицу Аллу Пугачеву с Днем рождения и опубликовал ее свежую фотографию. Мужчина решил не быть многословным, но в четыре слова сумел вложить всю свою любовь к избраннице, с которой в браке уже 12 лет.
"Любимая, с твоим днем!" – подписал на русском языке Галкин опубликованную в Instagram фотографию с примадонной. Вместе с кучей искренних пожеланий выступили поклонники супругов, среди которых оказалось немало украинцев. Даже певица Светлана Лобода, распространяющая русскоязычную культуру, поздравила с праздником.
На фото Алла Пугачева в оливковой кепке с нежным макияжем. В свои 75 лет певица, несмотря на косметику на лице, выглядит "свежой". Глаза она выделила смоки-айз макияжем, а для губ выбрала пудровую матовую помаду.
Поклонники звездной пары поздравили примадонну с праздником и очаровались что ее внешностью, что политической позицией, ведь пара с началом полномасштабного вторжения в Украину выехала из России в Израиль и ведет антивоенную кампанию:
- Какое счастье, что твои кумиры оказываются порядочными (не продажными) людьми.
- Желаю Алле Борисовне пережить еще одного мелкого политического деятеля.
- Красотка Наша! Любим вас очень!
- Как хороши! Песни ваши до сих пор пою.
- Удивительный, потрясающий человек! Есть на кого равняться!
Кроме фото в ленте, Максим Галкин перепощивает в InstaStories поздравление с Днем рождения Пугачевой, иногда от себя комментируя публикации.
Сама же примадонна ничего не выкладывала в Instagram, а в последнее время почти не генерирует контент. Неизвестно, возможно, причиной для этого стал "бунт" россиян относительно признания Пугачевой "иностранным агентом" из-за ее, хоть и несколько скрытой, антивоенной кампании. Артистка не делает громких заявлений, хотя даже ее лаконичные завуалированные высказывания привлекают немало внимания.
Еще в сентябре 2022 года Пугачева обратилась в Минюст РФ с просьбой отнести ее к когорте "иноагентов", процедуру чего начали только в марте 2024 года.
Ранее OBOZ.UA писал, что артистка публично ответила 3-летней украинской блогерше Надюше, когда та поблагодарила звездных супругов за проукраинскую позицию. Девочка решила дополнить свое видеообращение украиноязычной версией самой хитовой песни Пугачевой "Миллион алых роз".
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