'Никто не заплатит': тренер российского чемпиона с пафосом 'помножил на ноль' Гвоздика

Тренер чемпиона мира в тяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0, 1 КО) Геннадий Машьянов не видит смысла в проведении боя своего подопечного с Александром Гвоздиком (19-1, 15 КО), который недавно возобновил карьеру. Наставник российского боксера пренебрежительно оценил украинца и обвинил его в желании заработать денег на таком поединке.

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Об этом Машьянов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он отметил, что Бивол и Гвоздик находятся на разном уровне, а кроме того, организация поединка украинца и россиянина несет риски с точки зрения безопасности и его финансовой окупаемости.

"Давайте рассуждать в таком ключе – в бою с кем Гвоздик может заработать денег? Ни с кем приличных денег он не заработает, а с Димой – может. Вот он и делает такие заявления. Тут вопрос – кому из организаторов нужен такой бой? Во‑первых, Гвоздик не так интересен, за такое противостояние никто не заплатит... Для организаторов – само собой, это большой риск при том, что не заработаешь денег за этот бой. А рисков в плане спортивного результата в этом противостояния для нас я не вижу. Давайте говорить прямо – где Гвоздик, а где Бивол", – сказал Машьянов.

Ранее Бивол возмутился решением Всемирного боксерского совета (WBC), который отказывается санкционировать бои с участием россиян. Он решил отстраниться от страны-агресорки, отметив, что он родился в Кыргызстане.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик высказался о возможности провести поединок против кого-то из российского боксеров во время войны.

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