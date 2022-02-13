Непобедимый украинский супертяж нокаутировал соперника во 2-м раунде. Видео

Известный украинский боксер Дмитрий Безус (8-0, 4 КО) добыл эффектную победу над бразильцем Марсело Насименто (18-22, 16 КО). Поединок в Риге завершился досрочно.

32-летний харьковчанин с первых секунд захватил инициативу, заставляя 41-летнего спортсмена бегать по всему рингу, спасаясь от ударов.

Кроме того, Насименто пытался передохнуть в клинчах, а также старался постоянно развернуться спиной к украинцу, таким образом уходя от ударов.

Видео дня

Уже в первом раунде Безус неплохо прижал оппонента, заставив того опуститься на канвас.

Развязка наступила во 2-й трехминутке. Бразильский боксер задержался в углу ринга, пропустив яркую двойку от Дмитрия. Пока Марсело не упал, украинец смог еще пару раз добавить по корпусу.

Рефери остановил бой, присудив победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее небитый украинский супертяжеловес Александр Захожий (16-0, 11 КО) продолжил свою победную серию, уверенно выиграв бой с Павлом Соуром (14-7, 9 КО).

С самых первых минут 24-летний уроженец Запорожья доминировал в ринге, доставляя серьезные проблемы 39-летнему чеху.

Наш соотечественник раз за разом доносил свои удары в цель и уже в первом раунде отправил оппонента в нокдаун.

Соур ничего не мог противопоставить украинцу, упав в нокдаун и во второй трехминутке. В третьем раунде Захожий левым прямым отправил чешского боксера на настил в третий раз, после чего судья остановил бой.

Heavyweight Sascha Zakhozhyi (16-0, 12 KO’s) scores a knockdown in the 2nd & two more in the 3rd forcing a TKO-3 stoppage victory over Pavel Sour (14-7) in Karlsruhe, Germany pic.twitter.com/7TI6BzB0F7 — Tim Boxeo (@TimBoxeo) January 22, 2022

Напомним, что в апреле прошлого года Захожий завоевал свой первый чемпионский титул в профессиональной карьере, став обладателем пояса WBC Francophone.

На вечере бокса в Германии 24-летний уроженец Запорожья добыл досрочную победу над бывшим соотечественником Сергеем Вервейко (11-5, 7 КО), который ныне представляет Польшу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа на шоу от Usyk17 Promotion, промоутерской компанией организованной Александром Усиком, Захожий выиграл у Константина Довбыщенко (7-7-1, 4 KO) по очкам (78-74, 77-75, 77-75).

До этого Александр единогласным решением судей одолел экс-претендента на титул WBC Кевина Джонсона (34-15-1, 18 КО).

20 июня 2019 года Захожий нокаутировал 30-летнего Срдана Говедарицу (7-8, 6 КО). Во втором раунде Саша зажал боснийца в угол и мощнейшим ударом послал того в нокаут, разбив нос.