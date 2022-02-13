Непобедимый украинский супертяж нокаутировал соперника во 2-м раунде. Видео

Максим Иншаков
Бокс
4 минуты
2,5 т.
Дмитрий Безус нокаутировал Марсело Насименто

Известный украинский боксер Дмитрий Безус (8-0, 4 КО) добыл эффектную победу над бразильцем Марсело Насименто (18-22, 16 КО). Поединок в Риге завершился досрочно.

32-летний харьковчанин с первых секунд захватил инициативу, заставляя 41-летнего спортсмена бегать по всему рингу, спасаясь от ударов.

Безус - Насименто

Кроме того, Насименто пытался передохнуть в клинчах, а также старался постоянно развернуться спиной к украинцу, таким образом уходя от ударов.

Видео дня
Безус - Насименто

Уже в первом раунде Безус неплохо прижал оппонента, заставив того опуститься на канвас.

Безус - Насименто

Развязка наступила во 2-й трехминутке. Бразильский боксер задержался в углу ринга, пропустив яркую двойку от Дмитрия. Пока Марсело не упал, украинец смог еще пару раз добавить по корпусу.

Безус - Насименто

Рефери остановил бой, присудив победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее небитый украинский супертяжеловес Александр Захожий (16-0, 11 КО) продолжил свою победную серию, уверенно выиграв бой с Павлом Соуром (14-7, 9 КО).

С самых первых минут 24-летний уроженец Запорожья доминировал в ринге, доставляя серьезные проблемы 39-летнему чеху.

Захожий (справа) уверенно вел бой

Наш соотечественник раз за разом доносил свои удары в цель и уже в первом раунде отправил оппонента в нокдаун.

Непобедимый украинский супертяж нокаутировал соперника во 2-м раунде. Видео

Соур ничего не мог противопоставить украинцу, упав в нокдаун и во второй трехминутке. В третьем раунде Захожий левым прямым отправил чешского боксера на настил в третий раз, после чего судья остановил бой.

Захожий победил чешского боксера

Напомним, что в апреле прошлого года Захожий завоевал свой первый чемпионский титул в профессиональной карьере, став обладателем пояса WBC Francophone.

Александр Захожий

На вечере бокса в Германии 24-летний уроженец Запорожья добыл досрочную победу над бывшим соотечественником Сергеем Вервейко (11-5, 7 КО), который ныне представляет Польшу.

Захожий добыл уверенную победу

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа на шоу от Usyk17 Promotion, промоутерской компанией организованной Александром Усиком, Захожий выиграл у Константина Довбыщенко (7-7-1, 4 KO) по очкам (78-74, 77-75, 77-75).

Захожий и Усик

До этого Александр единогласным решением судей одолел экс-претендента на титул WBC Кевина Джонсона (34-15-1, 18 КО).

20 июня 2019 года Захожий нокаутировал 30-летнего Срдана Говедарицу (7-8, 6 КО). Во втором раунде Саша зажал боснийца в угол и мощнейшим ударом послал того в нокаут, разбив нос.

Призыв к вакцинации.