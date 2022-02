Непобедимый украинский супертяж нокаутировал соперника во 2-м раунде. Видео

Известный украинский боксер Дмитрий Безус (8-0, 4 КО) добыл эффектную победу над бразильцем Марсело Насименто (18-22, 16 КО). Поединок в Риге завершился досрочно.

32-летний харьковчанин с первых секунд захватил инициативу, заставляя 41-летнего спортсмена бегать по всему рингу, спасаясь от ударов.

Кроме того, Насименто пытался передохнуть в клинчах, а также старался постоянно развернуться спиной к украинцу, таким образом уходя от ударов.

Уже в первом раунде Безус неплохо прижал оппонента, заставив того опуститься на канвас.

Развязка наступила во 2-й трехминутке. Бразильский боксер задержался в углу ринга, пропустив яркую двойку от Дмитрия. Пока Марсело не упал, украинец смог еще пару раз добавить по корпусу.

Рефери остановил бой, присудив победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее небитый украинский супертяжеловес Александр Захожий (16-0, 11 КО) продолжил свою победную серию, уверенно выиграв бой с Павлом Соуром (14-7, 9 КО).

С самых первых минут 24-летний уроженец Запорожья доминировал в ринге, доставляя серьезные проблемы 39-летнему чеху.

Наш соотечественник раз за разом доносил свои удары в цель и уже в первом раунде отправил оппонента в нокдаун.

Соур ничего не мог противопоставить украинцу, упав в нокдаун и во второй трехминутке. В третьем раунде Захожий левым прямым отправил чешского боксера на настил в третий раз, после чего судья остановил бой.

Heavyweight Sascha Zakhozhyi (16-0, 12 KO’s) scores a knockdown in the 2nd & two more in the 3rd forcing a TKO-3 stoppage victory over Pavel Sour (14-7) in Karlsruhe, Germany pic.twitter.com/7TI6BzB0F7