Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом. Видео

Украинский боксер полусреднего веса (до 66,7 кг) Василий Чеботарь (11-0, 4 КО) добыл эффектную победу над джорнименом Анзором Гамбебели (29-33-5, 15 КО), представляющий Грузию. 8-раундовый поединок в Польше завершился досрочно.

20-летний одессит уверенно начал бой и смог нокаутировать соперника в 4-й трехминутке. После своей победы Чеботарь, родившийся в Тирасполе, развернул в ринге флаг Украины.

В марте прошлого года Чеботарь (8-0, 3 КО) добыл эффектную победу над до этого небитым боксером из Германии Йоаном Ликом (6-1, 0 КО).

Встреча на ринге ТРЦ "Терминал" в Броварах завершилась досрочно.

После небольшого обмена ударов на 2-й минуте первого раунда 19-летний одессит левым боковым словил своего соперника, моментально вырубив его.

17 июля в Киеве в рамках вечера бокса промоутерской компании K2 Promotion Василий Чеботарь побил представителя Узбекистана Эльдорбека Саидова.