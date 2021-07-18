Непобедимый украинский боксер разгромил соперника и впервые защитил титул WBO

Украинский представитель первого среднего веса Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 КО) успешно провел первую защиту пояса WBO Oriental в поединке против Интерконтинентального чемпиона по версии WBF Рилливана Бабатунде (13-1, 8 КО). Наш боксер одержал разгромную победу единогласным решением судей: 99-91, 98-92, 99-90.

Первая часть 10-раундового боя проходила с преимуществом Митрофанова. Он регулярно беспокоил нигерийца точными попаданиями в голову и корпус, но соперник показал, что умеет держать удар, оставаясь на ногах даже после самых мощных попыток Дмитрия.

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На экваторе противостояния Бабатунде начал огрызаться, несколько раз проверив на прочность челюсть украинца. Несмотря на это, нашему соотечественнику удалось сохранить свой перевес в ринге и продолжить наращивать лидерство на судейских записках. В концовке нигериец пошел вперед, понимая, что проигрывает по очкам, но это не принесло ему никаких дивидендов.

В других боях, которые прошли 17 июля в Киеве в рамках вечера бокса промоутерской компании K2 Promotions, победы одержали украинец Василий Чеботарь и россияне Хасан Байсангуров и Хусейн Байсангуров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Митрофанов добыл зрелищную победу над сербом Новаком Радуловичем, отправив его в больницу убийственным нокаутом.