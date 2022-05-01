Путин готовит всеобщую мобилизацию: генерал указал на признаки

Кремль проводит системную подготовку российского общества к всеобщей мобилизации. С этой целью Россией организуются провокации и теракты в городах РФ и за ее пределами, ответственность за которые возлагается на ВСУ.

Мобилизация необходима агрессору, чтобы начать третий этап войны в Украине. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

В качестве примеров таких провокаций можно расценивать взрыв в жилом доме в Санкт-Петербурге и взрывы в Тирасполе, сказал генерал.

"Россия готовит ряд сценариев, чтобы спровоцировать более глобальное противостояние и объявить мобилизацию и даже войну. Поэтому, возможно, готовятся теракты в Москве, в Санкт-Петербурге, в Брянске, в Белгороде и других городах", – заметил он.

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Говоря о взрыве в Санкт-Петербурге, Маломуж допустил, что речь идет о повторении сценария, который Кремль реализовал в 1999 году накануне прихода к власти Владимира Путина – тогда по стране покатилась волна подобных взрывов. "Этот формат возможен, поскольку подобные методы российское руководство применяет постоянно", – сказал он.

"Теракты сейчас используются для того, чтобы показать российскому обществу, что Украина начинает "террористическую деятельность" на территории России и Приднестровья. Им нужно подготовить общество к тотальной мобилизации, к войне, и оправдать свои наступательные операции", – подчеркнул генерал.

Как писал OBOZREVATEL, 25 апреля в жилом доме в Санкт-Петербурге прозвучал взрыв. Местные правоохранители заявили, что непосредственно перед инцидентом в дом вошел человек в балаклаве.