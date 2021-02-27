Боксер-чемпион добыл победу странным нокаутом, погладив соперника по затылку. Видео

Двукратный чемпион Океании по боксу из Новой Зеландии Дэвид Ньика (1-0, 1 КО) победно дебютировал на профессиональном ринге.

Победитель Игр Содружества в среднем весе легко разобрался с соотечественником Джесси Майо (3-1, 1 КО).

В первом раунде Майо бросился в атаку но нарвался на левый боковой от чемпиона. Хук, который, казалось, погладил боксера по затылку, на самом деле вырубил его. Несмотря на протесты Майо рефери зафиксировал нокаут и остановил бой.

В комментариях эксперты и простые любители бокса отметили странность такого решения судьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же вечере бокса новозеландский супертяж Хеми Ахайо (17-0, 12 КО) добыл эффектную победу над соотечественником Джулиусом Ллойдом Лонгом (18-25-1, 14 КО).

45-летний Лонг значительно превосходил 30-летнего Хеми по антропометрическим данным, но это не спасло его от поражения.