Непобедимый боксер вырубил нокаутом 150-килограммового гиганта. Видео

Новозеландский боксер супертяжелого веса Хеми Ахайо (17-0, 12 КО) добыл эффектную победу над соотечественником Джулиусом Ллойдом Лонгом (18-25-1, 14 КО).

45-летний Лонг значительно превосходил 30-летнего Хеми по антропометрическим данным, но это не спасло его от поражения.

150-килограммовый Лонг обладал большей мощью, но ничего не смог противопоставить точности оппонента. Ахайо выбрасывал больше ударов, и в 4-м раунде одна из двоек отправила Лонга в нокдаун.

Начиная с 5-й трехминутки гиганта стали покидать силы и он практически не отвечал, постоянно клинчуя. В 8-м раунде убийственный левый боковой отправил возрастного новозеландца в нокаут. Судья сразу остановил бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый чемпион IBF International в полусреднем весе Максим Продан (19-0-1, 15 КО) успешно защитил свой титул.

На вечере бокса в итальянском Милане 28-летний уроженец Новоселицы (город в Черновицкой области), выступающий под румынским флагом, нокаутировал местного бойца Николу Кристофори (11-3-2, 1 КО).