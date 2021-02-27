Непобедимый боксер из Украины нокаутом защитил чемпионский титул. Видео

Непобедимый чемпион IBF International в полусреднем весе Максим Продан (19-0-1, 15 КО) успешно защитил свой титул.

На вечере бокса в итальянском Милане 28-летний уроженец Новоселицы (город в Черновицкой области), выступающий под румынским флагом, нокаутировал местного бойца Николу Кристофори (11-3-2, 1 КО).

Поединок проходил непросто для нашего экс-соотечественника, однако завершился его победой. В 10-м раунде Максиму удалось провести левый боковой, который потряс оппонента. Продан бросился на добивание и донес еще один хук до головы итальянца. Рефери сразу остановил бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019-го Продан добыл непростую победу над валлийцем Тони Диксоном (12-2, 3 КО). После финального гонга Макс вышел в ринг, держа в руках два флага - итальянский и украинский.

Ранее Продан в Милане в третьем раунде нокаутировал венгерского боксера Дьердья Мижеи-младшего.