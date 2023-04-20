Непобедимый Райан Гарсия дал уверенный прогноз на бой Ломаченко – Хэйни

Непобедимый американский боксер легкого веса Райан Гарсия (23-0, 19 КО) в преддверии своего поединка против земляка Джервонтой Дэвисом (28-0, 26 КО) высказался о победителе другого мегафайта: Ломаченко - Хэйни. По мнению 24-летнего калифорнийца, у украинца немного шансов.

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Описывая свои планы, Гарсия признался, что в случае своей победы над Джервонтой, он будет настраиваться на бой именно против Хэйни, так как абсолютно не верит в Ломаченко.

"Считаю ли я, что Девин побьёт Ломаченко? Да. Я уверен, что это случится. Ну а потом мы запустим все это", - заявил Гарсия в эфире Youtube-каналу SecondOut.

Гарсия будет боксировать против Дэвиса 22 апреля, Хэйни проведет бой с Ломаченко 20 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер и отец Райана Генри Гарсия также не верит в успех 35-летнего уроженца Белгород-Днестровского в поединке против обладателя титулов WBC, WBA, IBF и WBO.

Отметим, что бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (18-1, 13 KO) также сделал свой однозначный прогноз на результат поединка между Василием и Девином.

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