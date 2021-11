Непобедимый боксер выиграл чемпионский бой, опустив Усика и Ломаченко. Видео

Американский чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) победил соотечественника Шона Портера (31-4-1, 17 KO). Встреча в Лас-Вегасе завершилась досрочно.

💥CRAWFORD KOs PORTER💥@terencecrawford did what no-one has done before and stopped Shawn Porter in the tenth round🤯 #CrawfordPorter



🥊@trboxing pic.twitter.com/K6udwgEv6f