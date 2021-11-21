Бывший бомж, помогавший Усику, победил "нокаутом года". Видео

Непобедимый британский боксер нигерийского происхождения Микаэль Лаваль (15-0, 9 КО), в свое время помогавший украинцу Александру Усику готовиться к бою с Муратом Гассиевым в финале WBSS, эффектно победил итальянца Леонардо Бруццезе.

Поединок на Wembley Arena в Лондоне завершился досрочно, а нокаут по мнению экспертов и болельщиков может стать нокаутом года.

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26-летний Лаваль доминировал в ринге, без проблем разбираясь с защитой оппонентка. Развязка наступила в 5-м рауде.

Миакаэль левым хуком отвлек соперника, в то время, как мощным правым наглухо вырубил его.

Отметим, что Лаваль начал заниматься боксом лишь в 18 лет, а в юном возрасте был бездомным в Лондоне.

Лучшие фото боя:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (21-0, 15 КО) успешно защитил свой титул, разбив обязательного претендента Луиса Консепсьона (39-9, 28 КО) из Панамы. Бой в Киеве завершился в 9-м раунде техническим нокаутом.