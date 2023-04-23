Непобедимого украинского супертяжа нокаутировали в Польше. Видео

Известный украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (10-1, 8 KO) потерпел первое поражение в профессиональной карьере. 32-летний криворожанин на вечере бокса в польскому Жешуве досрочно уступил представителю Конго Мартину Баколе (19-1, 14 KO).

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Наш соотечественник уверенно начал поединок, работая первым номером, но, начиная со второго раунда, ситуация развернулась. Баколе перехватил инициативу, бил по корпусу, сдваивал левым боковым и старался словить украинца апперкотом.

Во втором раунде у конголезца прошла комбинация - правый снизу и левый хук, которая отправила Игоря в нокдаун. Шевадзуцкий смог подняться, но до конца гонга просто выживал.

В третьем раунде судья не выдержал одностороннего избиения и остановил бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем предыдущем бою Шевадзуцкий добыл эффектную победу над экс-соперником Кличко. Встреча состоялась на вечере бокса в немецком Гамбурге.

В прошлом году Игорь нокаутировал представителя Грузии Паату Адуашвили(10-31-3, 5 КО).

До этого наш соотечественник одолел представителя Грузии Рамази Гогиашвили (14-32-2, 6 КО).

6 марта Шевадзуцкий на вечере бокса в Киеве от промоутерской компании Ulions Boxing Promotions легко разобрался с белорусом Александром Нихайчиком (1-6).

3 октября позапрошлого года Игорь победил представителя Боснии и Герцеговины Аднана Деронья (3-2, 3 КО).

1 июля 2020-го Шевадзуцкий на вечере бокса в Киеве в первом раунде нокаутировал Игоря Пилипенко (5-50-2, 1 КО) из Запорожья.

Перед этим Игорь в декабре прошлого года, удосрочил испанца Даниэля Роблеса (3-7-2, 2 КО).

Напомним. что Игорь Шевадзуцкий в 2015 году выступал за команду "Украинские атаманы", а в августе помогал россиянину Александру Поветкину готовиться к поединку против Диллиана Уайта.

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