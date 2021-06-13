Непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом во 2-м раунде. Видео

Знаменитый украинский боец супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий (8-0, 8 КО) добыл свою восьмую победу на профессиональном ринге. На вечере бокса B1 Boxing Promotions в Киеве 31-летний уроженец Кривого Рога нокаутировал представителя Грузии Паату Адуашвили (10-31-3, 5 КО).

Уже с первых минут боя между боксерами была заметна существенная разница в антропометрии.

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Грузин заметно уступал нашему соотечественнику в мощи и периодически пытался просто убежать от удара.

В 1-й трехминутке Адуашвили раз за разом пропускал удары по корпусу и опускался на канвас, однако рефери не открывал счет.

Развязка наступила во 2-м раунде. Сперва мощный боковой в корпус отправил грузинского боксера в чистый нокдаун.

Спустя минуту еще один удар заставил судью остановить встречу.

После боя Шевадзуцкий признался, что соперник его ничем не удивил.

"Мы с тренером готовимся к каждому бою и готовы выходить против любого и каждого топа. Готовы боксировать, ездить драться. Спасибо Паату за бой. Я хотел показать красивый бокс. Цель победить досрочно? Такой задачи тренер не ставил. В первую очередь нужно было показать качественную работу в ринге", – приводит слова боксера официальный Facebook B1 Boxing Promotions.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля Игорь одолел представителя Грузии Рамази Гогиашвили (14-32-2, 6 КО).

6 марта Шевадзуцкий на вечере бокса в Киеве от промоутерской компании Ulions Boxing Promotions легко разобрался с белорусом Александром Нихайчиком (1-6).

3 октября прошлого года Игорь победил представителя Боснии и Герцеговины Аднана Деронья (3-2, 3 КО).

1 июля Шевадзуцкий на вечере бокса в Киеве в первом раунде нокаутировал Игоря Пилипенко (5-50-2, 1 КО) из Запорожья.

Перед этим Игорь в декабре прошлого года, удосрочил испанца Даниэля Роблеса (3-7-2, 2 КО).

Напомним. что Игорь Шевадзуцкий в 2015 году выступал за команду "Украинские атаманы", а в августе помогал россиянину Александру Поветкину готовиться к поединку против Диллиана Уайта.