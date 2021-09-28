"Немножко больные", – Усик о тех, кто критикует украинских спортсменов за фото с россиянами

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) ответил, почему представители украинской власти позволяют себе критиковать спортсменов, которые фотографируются с российскими коллегами, а сами не могут организовать бесплатную трансляцию такого рейтингового боя, как его противостояние с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). По словам боксера, это происходит, поскольку люди в нашей стране любят высказываться на темы, которые вызывают наибольший резонанс в обществе.

Об этом спортсмен заявил во время большой пресс-конференции в Киеве. Александр объяснил, что это делается для того, чтобы имена этих граждан были известны большому количеству украинцев.

"Это все хайп. Люди сейчас заражены хайпом. Они хотят, чтобы о них говорили, чтобы о них слышали. Я понимаю, о чем вы говорите. Я просто не хочу рекламировать этих людей никоим образом. Ну, немножко больные. Что тут сделать?" – поделился своим мнением Усик.

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Что касается платных трансляций, то Александр заявил, что не компетентен в этом вопросе, и не может объяснить, почему украинская власть не организовала показ его поединка. Напомним, что противостояние украинца и Джошуа транслировалось на видеосервисе MEGOGO.

Усик одержал победу единогласным решением судей. Позже появилась статистика ударов и стало известно, сколько раундов выиграл Александр в этом поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, наш соотечественник объяснил, почему не стал добивать Джошуа на последних секундах боя, а также рассказал о невероятно рискованной ставке знакомого, который мог потерять все, что у него было.