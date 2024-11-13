'Неадекватные вещи. Твою страну бомбят': Ломаченко уличили в дружбе с россиянами

Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко не высказывается негативно об РФ и россиянам потому, что у него много друзей в стране-агрессорке. При этом такая позиция выглядит максимально неадекватной, ведь каждый день происходят обстрелы украинских городов, убийства ее мирных жителей и защитников.

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Такое мнение в интервью порталу ukrsport.pro выразил украинский бывший обладатель временного чемпионского пояса в среднем весе Сергей Богачук. По словам 29-летнего винничанина сейчас не может быть речь о каких-либо дружеских взаимоотношениях с россиянами, которые не собираются заканчивать преступную войну.

"Я с ним никогда не общался, потому не знаю его. Слышал, что много говорят о его позиции по поводу войны и всякое такое. Честно, я не понимаю его позиции, потому что в твоей стране война. Я так понимаю, что он так неоднозначно высказывается потому, что у него много друзей и знакомых в России, но это не очень правильно. У меня тоже много знакомых и друзей из России, но когда у тебя такая ситуация произошла, твою страну бомбят, твоих людей убивают, какие дружеские отношения могут быть. Это неадекватные вещи, когда со стороны, где были твои друзья, приходят убивать нас", – сказал Богачук.

Ранее о непонятной позиции Василия в отношении россиян высказался бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик. Напомним, что с началом вторжения России в Украину Ломаченко встал в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского.

22 марта 2022 года Ломаченко отказался от проведения боя с Джорджем Камбососом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. ​ ​

​Несмотря на разрешение покинуть родину, Василий решил продолжить защищать страну и родной город от российских оккупантов. ​

Стоит отметить, что 24 февраля Василий разместил изображение голубя в виде переплетенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что Василий Ломаченко решил продать свой дом в США. Кроме того, у боксера обнаружились "военные обязанности в армии".

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