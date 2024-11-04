"Что удобно, то и говорит": Гвоздик высказался о позиции Ломаченко

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик признался, что уже давно не общается с Василием Ломаченко. По словам 37-летнего харьковчанина, боксеры, которые вместе выступали за сборную Украины на Олимпийских играх 2012 года, перестали контактировать еще до начала полномасштабной войны.

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Об этом Гвоздик рассказал в интервью порталу ukrsport.pro. Украинский спортсмен, который уже продолжительное время проживает в США, но часто посещает родную страну, не стал осуждать Ломаченко за его поддержку московской церкви и тотальное молчание и российской агрессии.

"С Александром Усиком общаюсь, а с Василием Ломаченко не общаюсь уже два-три года. Мы перестали общаться еще до начала войны. Его заявления? Я стараюсь о нем вообще не думать и не думаю. Каждый делает свой выбор и кому что удобно, то и говорит. Ну ему, наверное, удобно так. Это не мои дела", – сказал Гвоздик.

​Напомним, что с началом вторжения России в Украину Василий Ломаченко встал в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днестровского.

22 марта 2022 года Ломаченко отказался от проведения боя с Джорджем Камбососом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. ​ ​

​Несмотря на разрешение покинуть родину, Василий решил продолжить защищать страну и родной город от российских оккупантов. ​

Стоит отметить, что 24 февраля Василий разместил изображение голубя в виде переплетенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что Василий Ломаченко решил продать свой дом в США. Кроме того, у боксера обнаружились "военные обязанности в армии".

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