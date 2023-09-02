"Не могу в это поверить". То, что произошло в бою Усик – Дюбуа, описали словами "мозг сходит с катушек"

Катмен и тренер Расс Анбер, работавший в свое время с Александром Усиком, поражен, что скандальный эпизод в бою украинца против Даниэля Дюбуа, до сих пор вызывает споры. Канадский специалист шокирован тем, что многие эксперты и болельщики сомневаются в том, что удар британца по паху украинца был легитимным.

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Анбер не сдержал эмоций, в очередной раз комментируя случившееся в пятом раунде поединка Усик – Дюбуа.

"Я даже поверить не могу, что после того, как вы или кто-либо другой это увидели, может задаваться этот вопрос. Мой мозг сходит с катушек. Несмотря на визуальные доказательства, все ещё задается такой вопрос!" – приводит Vringe перевод интервью Анбера Youtube-каналу Boxing UK.

Анбер признался, что его до сих беспокоит эта ситуация, и он воспринимает все мнения о законности удара как личную обиду.

"Он ударил его в область пахового бандажа. Это не законная цель в боксе! Это запрещено! Почему вы вообще это обсуждаете?! У нас есть все эти фотографии и доказательства, что трусы Усика не были высоко, и даже если вы представите, где находится уровень пупка — так удар пришёлся ниже! Так что перестаньте. Я не могу поверить в отрицание очевидного, несмотря на доказательства", – заявил канадец.

Ранее Анбер пришел в студию Sky Sports где по полочкам разложил этот эпизод в бою украинца, приведя неоспоримые факты подлости.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видеодоказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниэль пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

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