'Не могу говорить': Усик высказался о молчании Ломаченко о войне в Украине

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик не стал критиковать Василия Ломаченко за его молчание о военной агрессии России в отношении Украины. 37-летний боксер назвал своего кума "невероятно крутым братом", однако отказался комментировать его позицию.

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Об этом Усик заявил в интервью изданию NV.ua. Уроженец Симферополя также добавил, что спокойно относится к критике в свой адрес, стараясь не обращать на нее внимания. При этом Александр отметил, что оценивать его поступки могут только те, кто прошел похожий с ним путь.

"Василия Анатолиевича тут нет, поэтому ничего говорить о своем невероятно крутом брате я не могу. Никак не отношусь, когда его критикуют. Или меня. Сегодня я герой, а завтра я не герой. Для своих детей, для своей жены, для своего окружения я герой, и мне этого хватает. Я не обращаю внимания на критику людей, потому что меня может критиковать только тот, кто со мной пройдет тот путь, который я иду, или отец мой небесный за мои грехи", – сказал Усик.

Ранее боксер рассказал, какие страны пытались уговорить его отказаться от Украины. До этого Усик откровенно высказался о своем отношении к Украинской православной церкви Московского патриархата. Также спортсмен ответил на вопрос о том, задумывается ли он о политической карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик во время встречи с президентом Владимиром Зеленским подарил главе государства чемпионский пояс, который ранее принадлежал Тайсону Фьюри.

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