'Россияне предлагали': Усик рассказал, кто его уговаривал отказаться от Украины

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик не рассматривал возможности выступать под флагом другой страны. По словам нашего соотечественника, во время карьеры в любительском боксе ему поступало несколько предложений о смене гражданства, в том числе от страны-агрессорки.

Видео дня

Об этом сам Усик рассказал в интервью изданию NV.ua. 37-летний крымчанин отметил, что ему предлагали даже выступать за Ирландию. При этом Александр добавил, что его не интересовала возможность перейти в другую команду, а также жить за пределами Украины.

"Это не только россияне предлагали. Турция предлагала… Это было же не год назад, а когда я еще в любителях выступал. Турция рассматривала такой вариант, Азербайджан предлагал, Ирландия. Понятно, что соседи. Я не рассматривал деньги, потому что никогда не рассматривал переезд в другую страну и выступление за другую страну. Я это не рассматривал никогда. Я рассматривал варианты поехать пожить в другие страны для своего личного развития. Эти путешествия мне помогают развиваться. А жить – нет", – сказал Усик.

Ранее боксер откровенно высказался о своем отношении к Украинской православной церкви Московского патриархата. Также спортсмен ответил на вопрос о том, задумывается ли он о политической карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик во время встречи с президентом Владимиром Зеленским подарил главе государства чемпионский пояс, который ранее принадлежал Тайсону Фьюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!