"Какие полторы минуты?! Ты мои бои видел?" Усик сделал признание про секс с женой. Видео
Знаменитый украинский супертяжеловес Александр Усик вместе со своей супругой Екатериной дали большое интервью Славе Дьомину, во время которого обсудили, в частности, тему родов. Александр признался, что ни разу не присутствовал в такой момент и не намерен менять свою позицию.
Екатерина поддержала мужчину, отметив, что ей самой спокойнее, когда рядом только врач.
Дальше разговор получил интересное развитие: Дьомин рассказал, что лично присутствовал на родах. Усик ответил, что это его сознательный выбор, а затем выдал фразу: "Я уже и так сделал много", намекая на то, что зачал ребенка.
В ответ Демин начал подкалывать Александра тем, что заняться сексом это минутное дело.
Дальнейший обмен репликами получился настолько эмоциональным и ярким, что его лучше услышать вживую.
Александр Усик: Я вже багато зробив…
Слава Дьомин: Що ти зробив багато?
Александр Усик: Дитину!
Слава Дьомин: Півтори хвилини?!
Александр Усик: Які півтори хвилини? Ти шо?!
Екатерина Усик: Слава, в нас більше...
Слава Дьомин: Ну хвилину 40..
Александр Усик: Ти бачив мої бої? Я 37 хвилин працюю на таких обертах. У мене фізична підготовка така, що…
Александр Усик::Ти знаєш, яка у мене фізика?
Слава Дьомин: Давай не будемо зараз мірятися фізикою.
Александр Усик:: О, мала інколи каже: "О, так! Фізика у тебе як у Бога".
Екатерина Усик: Це, Саша, ти вже сам собі придумав.
Александр Усик: Тихо-тихо, не кажи їм це, давайте далі.
(…)
Екатерина Усик: Півтори хвилини – ти був правий.
Слава Дьомин: Дякую.
Александр Усик:: Окей. І що потім [піде по інтернету] "Саня-півтори хвилини" ? Які 30 секунд?
Екатерина Усик: Нехай буде так.
Александр Усик: "Саня-час"!
Екатерина Усик: Година!
Александр Усик: Так! Година!
Александр Усик: Саня-час! Саня-час!
Как сообщал OBOZ.UA, ранее совместная фотография чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО) и его жены Екатерины обрела вторую жизнь в соцсетях. Пользователь обратил внимание на комментарии под снимком, после чего кадр начал набирать бешеную популярность, собирая тысячи просмотров.
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