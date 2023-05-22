Первый чемпион UFC из РФ выдал дичь о том, что Украину заполонили 'насильники и извращенцы со всего мира'

Первый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России Олег Тактаров отметился поток лжи об Украине, рассказывая о войне. Бывший спортсмен в лучших традициях кремлевской пропаганды выдал речь об иностранцах, которые якобы захватили нашу страну и противостоят агрессорам.

Видео дня

Об этом Тактаров заявил в интервью российскому пропагандисту Борису Корчевникову в эфире канала "Россия 1". Знаменитый боец смешанных единоборств также поделился "сверхсекретными данными" от спецслужб о преступниках в Украине, а также добавил, что за несколько месяцев до российского вторжения побывал в Киеве.

"Я владею некоторой информацией, что на самом деле насильники и извращенцы со всего мира воюют в Украине сейчас, как это было и всегда. Находят сейчас спецслужбы постоянно факты не просто пытали или убили, а с извращением. В Украине 1-2% самых агрессивных навязали всем остальным все то, что происходит последние 8 лет. Эти "западенцы" пустили корни. Я ездил в Киев за 3-4 месяца до 24 февраля. Украинской речи на границах уже тогда не звучало. Одни говорили на английском, а остальные языки я не знаю", – сказал Тактаров.

Отметим, что Тактаров активно поддерживает войну, а также допустил возможность убивать украинцев: "Если что-то во что-то перерастет и надо будет встать под ружье, будем как все".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пребывания в Мексике Олег Тартаров подвергся нападению, которое он назвал дело "супермафиозной группировки".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!