Назван соперник Ломаченко и дата ближайшего боя

Свой следующий бой Василий Ломаченко проведет с экс-чемпионом по версии IBF в легком весе Ричардом Комми. Как сообщил в интервью РИА Новости менеджер украинского боксера Эгис Климас, бой против ганца запланирован на 11 декабря. Поединок состоится в Нью-Йорке.

В том случае, если Василий победит Ричарда, а Теофимо Лопес одолеет Джорджа Камбососа, то в 2022 году возможно состоится реванш Лопес - Ломаченко.

Изначально бой Лопес – Камбосос запланирован на 11 сентября, но поединок сорвался из-за коронавируса у американца.

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"Посмотрим, насколько они мужчины. После боя Василия с Накатани отец Лопеса пожал мне руку и сказал, что мы обязательно проведем реванш. В общем, ждем. Со своей стороны мы готовы", – подытожил Климас.

Ранее Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что не собирается давать реванш Василию Ломаченко (15-2, 11 КО).

Американец рассказал, что хочет подняться в весовой категории, и признался, что рассматривает возможность проведения поединка против абсолютного чемпиона в этом дивизионе Джоша Тейлора.

Напомним, что в октябре 2020 года Ломаченко сенсационно проиграл Теофимо единогласным решением судей.

Американец не собирался давать реванш украинцу, но после впечатляющей победы нашего соотечественника над японцем Масайоши Накатани отец Лопеса сказал, что попробует уговорить сына на повторный бой.