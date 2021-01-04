Назван самый опасный соперник для Усика: спортивные итоги 3 января

Александр Чеканов Бокс 09:55, 4.01.2021 Обновлено: 10:08, 4.01.2021

Экс-соперник Василия Ломаченко британец Люк Кэмпбелл проиграл нокаутом американцу Райану Гарсии, а российские лыжники столкнулись на финише гонке и упустили медали.

Кроме того, тренер Али Башир назвал самого опасного соперника для украинца Александра Усика.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 3 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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