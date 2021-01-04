Названо найнебезпечнішого суперника для Усика: спортивні підсумки 3 січня
Екссуперник Василя Ломаченка британець Люк Кемпбелл програв нокаутом американцю Райану Гарсії, а російські лижники зіткнулися на фініші гонці та втратили медалі.
Крім того, тренер Алі Башир назвав найнебезпечнішого суперника для українця Олександра Усика.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 3 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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