Экс-тренер Усика назвал самого опасного соперника для украинца в хэвивейте

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир считает, что самым опасным соперником для украинца в супертяжелом дивизионе является Тайсон Фьюри.

По мнению американца, главным преимуществом британца перед нашим соотечественником является его рост. Он также отметил, что последний соперник нашего соотечественника Дерек Чисора проиграл Александру, поскольку выбрасывал слишком много случайных ударов, которые отбирали у него энергию.

"Удары – это прекрасно, когда ты можешь их донести. Однако Дерек Чисора выбрасывал много шальных ударов, и они лишили его энергии. Когда ты промахиваешься после таких ударов, это сказывается на тебе. Считаю, что самым сложным соперником для Усика в супертяжелом весе будет Тайсон Фьюри, потому что он высокий. Джо Джойс обладает отличной мощью, но он немного деревянный и предсказуемый. Тайсон Фьюри чуть более непредсказуем. Он двигается то здесь, то там", – цитирует слова Али Башира издание klitschko-brothers.com.

Напомним, что Джеймс тренировал Усика до 2017 года. Он привел украинца к титулу чемпиона мира в крузервейте. Ранее американец был наставником Владимира Кличко, а сейчас работает с другим нашим соотечественником Владиславом Сиренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Али Башир назвал виновного в том, что они с Александром прекратили сотрудничество.