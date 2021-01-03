Непобедимый американец встал после нокдауна и нокаутировал экс-соперника Ломаченко

Непобедимый американский боксер Райан Гарсия (21-0, 18 КО) одержал досрочную победу над британцем Люком Кэмпбеллом (20-4, 16 КО).

Поединок выдался непростым для 22-летнего вундеркинда, который во втором раунде впервые в профессиональной карьере оказался на канвасе после удара левой от соперника. Это не выбило Гарсию из колеи, и он продолжил доставлять британцу проблемы своим сильными попаданиями.

В концовке пятой трехминутки американец потряс оппонента мощным левым хуком, в результате чего Кэмпбелл был вынужден прижаться к канатам и дожидаться сигнала об окончании раунда. Бой был остановлен в седьмом, когда Райан нанес Люку жесткий удар по корпусу. 33-летний британский боксер сначала встал на одно колено, а затем опустился и на второе, не успев прийти в себя до окончания обратного отсчета.

Гарсия стал обязательным претендентом на пояс WBC и теперь должен будет встретиться со своим соотечественником Девином Хэйни. Для Кэмпбелла это поражение стало вторым подряд. Осенью 2019 года он проиграл украинцу Василию Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по боксу Кадзуто Иока защитил титул эффектным нокаутом.