Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев назвал призывы украинца Александра Усика не допустить участия россиян в Олимпийских играх 2024 года операцией СБУ. Так называемый депутат Государственной думы выразил уверенность в том, что спецслужбы контролируют обладателя трех поясов самого престижного дивизиона в профессиональном боксе.

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Это абсурдное заявление Валуев, которому ранее прислали повестку по мобилизации, объявленной диктатором Владимиром Путиным 21 сентября, сделал в комментарии порталу Sport 24. Он также цинично добавил, что нападение России на Украину – это гражданская война, а не полномасштабный акт агрессии с целью оккупации и геноцида нашего народа.

"СБУ и на Александра Усика нашла управу. Жизнь сложнее, а он все-таки боксер Украины, поэтому ожидаемо вполне. Ну и не забываем: спустя 100 лет мы снова в гражданской войне", – сказал Валуев.

Ранее псевдодепутат обрадовался обстрелам Россией объектов гражданской инфраструктуры Украины. Он также был госпитализирован из-за проблем с ногой. В свою очередь Александр Усик раскритиковал союзников Украины за недостаточную поддержку в войне с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, призыв Александра Усика не допустить РФ к Олимпиаде-2024 вызвал настоящий приступ ярости у россиян. Боксер также рассказал, что нужно делать при чтении новостей роспропаганды.

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