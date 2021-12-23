"Мертвецкий" нокаут знаменитого чемпиона стал мемом в интернете. Видео

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрон Вудли заплатил 5 тысяч долларов некому Крису Эшли за создание самого смешного мема о своем поражении от Джейка Пола. Знаменитый боец уступил тяжелейшим нокаутом на вечере бокса 18 декабря.

Знаменитый видеоблогер Джейк Пол, на которого подписано более 20 млн человек в Youtube, в 6-м раунде мощнейшим боковым намертво вырубил Вудли.

После этого в соцсетях юзеры начали издеваться над поражением Тайрона. Боец не выдержал и решил сам организовать конкурс на самую смешную фотожабу.

Победил Эшли, который "провалил" Вудли сквозь землю, тот пролетел за спиной у "Халка Хогана", затем через кадры из "Мстителей", "В поисках Дори" и приземлился на диване рядом с "заснувшим" Конором Магрегором. Ирландец проиграл Дастину Порье в январе и после нокаута "улегся" в клетке.

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Отметим, что для бойцов это стало вторым поединком. В августе этого года Пол победил Вудли решением судей.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провел 28 поединков, выиграв 19. Еще семь закончились поражениями.

В 2016 году Тайрон стал чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером.

В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Для Джейка Пола этот бой стал пятым на профессиональном боксерском ринге. В предыдущих четырех он нокаутами, кроме Вудли, победил Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.