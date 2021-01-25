МакГрегор после поражения от Порье захотел вернуться в бокс

Ирландский боец Конор МакГрегор (22-5) после поражение от Дастина Порье (27-6) заявил о готовности вновь выйти на боксерский ринг, как это было в 2017 году в поединке против Флойда Мейвезера (50-0).

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отметил, что работает над продолжением карьеры в смешанных единоборствах, но готов к предложению от боксеров. В частности, он отметил, что практически был организован его бой с легендарным Мэнни Пакьяо (62-7-2).

"В боксе нет чертовых ударов по ногам, понимаете? Я всегда хотел сосредоточиться на ММА, но также открыт для бокса. Посмотрим, что будет. Бой с Мэнни был почти готов. Я просто хочу вернуться на ринг, особенно если говорить о стиле этого вида спорта, а не принимать эти удары ногами. Надо быть ублюдком, чтобы из принимать. Это мои мысли", – цитирует МакГрегора BoxingScene.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор впервые в карьере проиграл нокаутом в ММА, проиграв во втором раунде Дастину Порье.