Ломаченко стал жертвой "одного из худших преступлений века"

Катмен [человек, который заботится о здоровье спортсмена] бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), считает, что украинец серьезно пострадал из-за того, что ему до сих пор не дали возможность вернуть свои титулы. По словам Расса Анбера, такое отношение к бойцу вызывает презрение.

Катмен отметил катастрофическое отсутствие уважения к Ломе после поражения от Теофима Лопеса. В этом бою уроженец Белгород-Днестровского потерял пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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"Люди обращались с Василием так, словно его не существует. После боя с Тео Лома дрался с двумя живыми соперниками, двумя ведущими легковесами, с которыми немногие хотели бы провести бой. И он до сих пор не может вернуть титулы, которые потерял против Лопеса. Я думаю, что это преступление. Одно из худших преступлений в боксе в этом веке", – цитирует Анбера boxing-social.com.

Расс Анбер уверен, что подобного бы никогда не случилось Джошуа или Канело.

"Если кто и заслуживает шанса вернуть себе титулы, так это Ломаченко. Ему нужно побить Джорджа Камбососа прямо сейчас - это так просто", – заявил американец.

Анбер считает, что в бою против Ричада Комми Ломаченко показал мастер-класс.

"Это было похоже на воспоминание о пике карьеры Роя Джонса, когда он доминировал среди бойцов мирового уровня. Это было виртуозное выступление человека, которого я считаю легендой современного бокса, подобных которому мы, возможно, больше никогда не увидим", – подытожил Расс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бою с Комми украинец доминировал все 12 раундов и в седьмом едва не завершил бой досрочно.

Ричард пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга. Позже было опубликовано видео нокдауна.

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар, Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

После боя Комми был вынужден отправиться в госпиталь.