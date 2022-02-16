Ломаченко согласился на все условия Камбососа в чемпионском бою

Подтверждается информация, что для украинского боксера Василия Ломаченко организовывают бой с чемпионом мира. Спортсмен из Белгорода-Днестровского, которому 17 февраля исполнится 34 года, очень хочет встретиться с обладателем титулов IBF, WBO и WBA Super Джорджем Камбососом и принимает все его условия, не выдвигая встречных требований.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер бокса Майк Коппинджер на странице в Twitter ESPN Ringside. При этом контракт непременно будет включать пункт о реванше, если австралиец проиграет. Причем – обязательно на его родине. Пока же 28-летний чемпион пребывает в размышлениях и не дал окончательного согласия встретиться именно с Ломаченко.

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.@VasylLomachenko has agreed to his side of a deal for a fight with George Kambosos Jr. 👍



(via @MikeCoppinger) pic.twitter.com/cn2CNXPAYD — ESPN Ringside (@ESPNRingside) February 15, 2022

Предполагается, что следующий раз на ринг Камбосос выйдет в конце весны или в начале лета. В своем последнем бою он победил американца Теофимо Лопеса в ноябре 2021 года, но до сих пор считается отстраненным комиссией штата Нью-Йорк из-за полученных травм.

Василий же в прошлом году уверенно победил японца Масаеши Накатани и ганца Ричарда Комми.

Как сообщал OBOZREVATEL, карикатуристы "проперчили" Ломаченко за флаг не Украины.

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