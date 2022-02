Ломаченко согласился на все условия Камбососа в чемпионском бою

Подтверждается информация, что для украинского боксера Василия Ломаченко организовывают бой с чемпионом мира. Спортсмен из Белгорода-Днестровского, которому 17 февраля исполнится 34 года, очень хочет встретиться с обладателем титулов IBF, WBO и WBA Super Джорджем Камбососом и принимает все его условия, не выдвигая встречных требований.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер бокса Майк Коппинджер на странице в Twitter ESPN Ringside. При этом контракт непременно будет включать пункт о реванше, если австралиец проиграет. Причем – обязательно на его родине. Пока же 28-летний чемпион пребывает в размышлениях и не дал окончательного согласия встретиться именно с Ломаченко.

.@VasylLomachenko has agreed to his side of a deal for a fight with George Kambosos Jr. 👍



(via @MikeCoppinger) pic.twitter.com/cn2CNXPAYD