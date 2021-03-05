Арум не даст мне подраться с Ломаченко, – непобедимый чемпион мира

Непобедимый чемпион мира по версии WBC Дэвин Хэйни (25-0, 15 КО) заявил, что в следующем поединке встретится не с Василием Ломаченко (14-2, 10 КО), а с бывшим соперником украинца Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО).

Американский боксер ответил на сообщение журналиста издания Sports Illustrated Криса Мэнникса в Twitter, который написал, что представители Хэйни и Линареса ведут переговоры о проведении титульного боя в мае. По словам Дэвина, промоутер украинца Боб Арум сейчас не даст американцу подраться с нашим соотечественником.

"Информация о бое с Линаресом – правда. Арум не даст мне подраться с Ломаченко, поэтому я соглашусь на поединок с Хорхе… Пока что так", – заявил Хэйни.

Напомним, что ранее Василий вступил в перепалку с Дэвином в социальной сети. Они обменялись колкостями, после чего американец бросил вызов нашему соотечественнику, сказав, что свободен в конце апреля и начале мая. Ломаченко ответил, что успеет подготовиться к бою в эти короткие сроки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арум заявил, что хочет организовать поединок между украинцем и Хэйни.