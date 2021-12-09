Ломаченко победил Комми в дуэли взглядов. Видео

Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) провел первую битву взглядов со своим соперником Ричардом Комми (30-3, 27 KO). Традиционная дуэль состоялась в Нью-Йорке в холле "Мэдисон-сквер-гарден".

33-летний украинец и 34-летрий ганец поднялись на сцену и несколько секунд неподвижно смотрели друг на друга.

Затем Ломаченко начал что-то говорить сопернику, вынудив того засмеяться и первым отвезти взгляд.

Напомним, что бой состоится в субботу, 11 декабря, в американском Нью-Йорке.

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Букмекеры уже опубликовали котировки, по которым Василий считается явным фаворитом поединка.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в июне нынешнего года, когда его соперником был японец Масайоши Накатани. Украинец остановил соперника в девятом раунде.

До этого Василий проиграл американцу Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В свою очередь Комми в феврале нокаутировал в шестом раунде Джексона Мартинеса из Доминиканской Республики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко показал необычные тренировки во время подготовки к поединку против Ричарда Комми.

​Обидчик украинца Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбсосу и потерял все чемпионские пояса.