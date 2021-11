Ломаченко не дадут побиться за чемпионские пояса: обидчик Лопеса озвучил планы

Новый чемпион мира по боксу среди профессионалов в легком весе (до 61,2 кг) по версиям трех авторитетных организаций (WBA, WBO, IBF) Джордж Камбосос не собирается биться с Василием Ломаченко. 28-летний австралиец после победы по очкам над Теофимо Лопесом задумался о проведении объединительного поединка.

В комментарии промоутерской компании Matchroom Boxing Камбосос заявил, что хочет встретиться с 23-летним американцем Девином Хэйни (26 побед в профи), который обладает поясом WВC – последним из четырех самых престижных в мире.

"Я хочу провести объединительный бой в 2022 году. И это должно быть в Австралии. Я прошел трудный путь и получил все. Теперь тот, кто хочет биться за все пояса, должен приехать ко мне.

Я собираюсь присутствовать на поединке Девина Хэйни с Джозефом Диасом [4 декабря в Лас-Вегасе]. Мы с Девином очень уважаем друг друга. И теперь я с нетерпением жду возможности увидеть, сможет ли он отстоять свой титул", – рассказал Джордж после 20-й победы в 20 выходах на ринг.

Интересно, что сразу после боя с Лопесом свежеиспеченный чемпион предлагал американцу еще раз подраться, но уже в Австралии. Джордж в ответ на утверждения окровавленного Теофимо о том, что победил именно он, советовал уроженцу Гондураса достойно принять поражение.

"I won tonight"



Teofimo Lopez was mad at the decision post-fight 😤 pic.twitter.com/lrwQNxyn7Q