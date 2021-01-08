Ломаченко назвали глупым из-за высказываний о бое с Лопесом

Украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) выглядит глупо рассказывая о предвзятости судей и неправильных подсчетах его ударов в поединке против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Такое мнение выразил представитель аналитического портала CompuBox Дэн Каноббио, комментируя высказывания боксера о том, что его отец высчитал совсем другую статистику боя.

"Твой папа во время пересчета не был беспристрастным. Судьи не могут видеть статистику. Ты проиграл. Ты перешел черту, за которой ставишь себя в глупое положение. Возвращайся во второй полулегкий вес. Никогда не слышал, чтобы Ломаченко что-то говорил о нашей статистике, когда был №1 в рейтинге "плюс-минус". Наивысший рейтинг со времен Мейвезер. Смешно. Как это работает..." – написал Каноббио на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, Ломаченко проиграл Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес объяснил, почему не намерен давать реванш Василию Ломаченко.