Ломаченко назвали дурним через висловлювання про бій з Лопесом

Українець Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) виглядає безглуздо розповідаючи про упередженість суддів і неправильні підрахунки його ударів у поєдинку проти Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).

Таку думку висловив представник аналітичного порталу CompuBox Ден Каноббіо, коментуючи висловлювання боксера про те, що його батько вирахував зовсім іншу статистику бою.

"Твій тато під час перерахунку не був неупередженим. Судді не можуть бачити статистику. Ти програв. Ти перейшов межу, за якою ставиш себе в дурне становище. Повертайся у другу напівлегку вагу. Ніколи не чув, щоб Ломаченко щось говорив про нашу статистикою, коли був №1 в рейтингу "плюс-мінус". Найвищий рейтинг з часів Мейвезер. Смішно. Як це працює..." – написав Каноббіо на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, Ломаченко програв Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес пояснив, чому не має наміру давати реванш Василю Ломаченку.